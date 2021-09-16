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Происшествия16 сентября 2021 17:40

В Екатеринбурге на стройке на голову рабочего упала доска с 31 этажа

27-летнего мужчину госпитализировали с серьезными травмами
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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С травмами 27-летнего гражданина Узбекистана госпитализировали в городскую больницу

С травмами 27-летнего гражданина Узбекистана госпитализировали в городскую больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время строительства жилого дома в Академическом на рабочего с высоты упала деревянная доска. С тяжелыми травмами 27-летнего гражданина Узбекистана госпитализировали в городскую больницу № 36.

- Во время строительных работ на 23 этаже на мужчину упала доска, предположительно, с 31 этажа, где никого не было. В больнице пострадавшему поставили диагноз «открытый проникающий компрессионный перелом затылочно-теменных костей, тяжелая черепно-мозговая травма, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, накануне в Екатеринбурге во время строительства жилого комплекса «Шишимская горка» башенный кран снес строительные леса. Удар пришелся на основание дома. Чтобы обеспечить безопасность людей, представители застройщика перекрыли проход и проезд рядом с местом происшествия.