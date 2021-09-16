В Екатеринбурге на стройке на голову рабочего упала доска с 31 этажа

С травмами 27-летнего гражданина Узбекистана госпитализировали в городскую больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время строительства жилого дома в Академическом на рабочего с высоты упала деревянная доска. С тяжелыми травмами 27-летнего гражданина Узбекистана госпитализировали в городскую больницу № 36.

- Во время строительных работ на 23 этаже на мужчину упала доска, предположительно, с 31 этажа, где никого не было. В больнице пострадавшему поставили диагноз «открытый проникающий компрессионный перелом затылочно-теменных костей, тяжелая черепно-мозговая травма, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, накануне в Екатеринбурге во время строительства жилого комплекса «Шишимская горка» башенный кран снес строительные леса. Удар пришелся на основание дома. Чтобы обеспечить безопасность людей, представители застройщика перекрыли проход и проезд рядом с местом происшествия.