В Екатеринбурге бойцы Росгвардии задержали двух парней, ограбивших мужчину

Задержанные 34 и 22 лет не стали отпираться и признались в преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии задержали двух молодых людей, которые ограбили 33-летнего мужчину во дворе жилого дома. Инцидент произошел на улице Белинского. Экипаж получил сообщение, двое неизвестных подошли к своей жертве со спины, избили его до потери сознания и забрали у него куртку с мобильным телефоном.

- Пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, госпитализация ему не потребовалась. Очевидцы сообщили правоохранителям информацию о случившемся и приметы нападавших, - сообщили в пресс-лужбе Росгвардии по Свердловской области.

Чуть позже во время патрулирования района росгвардейцы заметили парней, которые были похожи на подозреваемых. Подозрительных парней доставили в отдел полиции. Задержанные 34 и 22 лет не стали отпираться и признались в преступлении. Возбуждено уголовное дело.