На Урале Росгвардия проверяет владельцев оружия перед выборами

Мероприятия проводят, чтобы снизить риски правонарушений. Фото: сайт Росгвардии Свердловской области

В Свердловской области Росгвардия проверяет владельцев гражданского оружия, которые живут в 500 метрах от избирательных участков. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.

- Росгвардейцы проверяют комнаты хранения оружия в частных охранных, спортивных образовательных организациях, - говорится в сообщении.

Также силовики проверяют организации, которые торгуют оружием и боеприпасами. Росгвардия изучает защищенность объектов. Специалисты проверяют тревожные кнопки и охранные сигнализации. Также они обращают внимание на камеры видеонаблюдения, охрану и детекторы металла. Мероприятия проводят, чтобы снизить риски правонарушений. Росгвардейцы уже проверили 1 793 объекта.

Кинологи с собаками в свою очередь проверяют участки для голосования. Силовики изучают антитеррористическую защищенность и наличие опасных предметов. При этом все участки, где хранят бюллетени для голосования, круглосуточно охраняются. Все проверки закончатся к 17 сентября.

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