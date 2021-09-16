В Свердловской области местная авиакомпания задолжала сотрудникам 7.5 миллионов зарплаты

Задолженность по зарплате частично погасили: выплачено почти шесть миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области местная авиакомпания «Уктус» перестала платить зарплату своим сотрудникам. Выяснилось, что за март и апрель этого года работники не получили больше 7.5 миллиона рублей. Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась этой ситуацией, а после проверки возбудила уголовное дело.

- Прокурор внес представление директору авиакомпании, направил в суд заявления о взыскании заработной платы, а также возбудил в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы», - сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

В суде иски удовлетворили, юридическое лицо признали виновным и оштрафовали. Задолженность по зарплате частично погасили: выплачено почти шесть миллионов рублей. Расследование дела находится на контроле ведомства.