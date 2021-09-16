Уральца приговорили к 4,5 года тюрьмы за незаконную покупку и продажу изумрудов

Злоумышленники показали покупателю, в роли которого был полицейский, 66 камней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Свердловской области приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима за незаконный оборот изумрудов. Его сообщнику суд назначил два с половиной года условно с испытательным сроком на три года, сообщает региональная прокуратура.

- В 2020 году один из осужденных незаконно приобрел у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, драгоценные камни, - говорится в сообщении.

Подсудимый купил необработанные изумруды массой больше 3,9 килограмма. Стоимость камней оценивается в 4,1 миллиона рублей.

После покупки мужчины нашли покупателя, в роли которого был полицейский. Злоумышленники показали ему 66 камней. Демонстрация прошла 30 июля 2020 года в поселке Изумруд Свердловской области. Подсудимых задержали силовики.

Их признали виновными по части 5 статьи 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с драгоценными камнями в нарушение правил, установленных законодательством, незаконные хранение и перевозка драгоценных камней, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). В зависимости от степени участия в преступлении суд назначил им разные сроки. Приговор пока не вступил в силу.

- В роли важного покупателя - коллекционера, по легенде прибывшего на солидную сделку из Москвы, выступил оперуполномоченный, - рассказал «КП Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что операцию по задержанию преступников проводили полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениям совместно с сотрудниками ФСБ. Торговцев изумрудами задержали после демонстрации камней.

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