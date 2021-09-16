Сход вагонов на путях предприятия «ВРК-3» не повлиял на движение поездов

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

16 сентября 2021 года в 03:50 местного времени на путях необщего пользования, принадлежащих АО «ВРК-3» и примыкающих к станции Гороблагодатская Свердловской железной дороги, при производстве маневровых работ на предприятии произошел сход трех порожних грузовых полувагонов.

В результате инцидента повреждена одна опора контактной сети станции, с краткосрочным локальным отключением электроэнергии на перегонах Гороблагодатская–Азиатская и Гороблагодатская–Кушва. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, на движение поездов по инфраструктуре ОАО «РЖД» инцидент не повлиял.

Сошедшие вагоны установлены на железнодорожный путь в 11:29 местного времени.