ЕВРАЗ НТМК ввел в работу важнейший объект проекта «Чистый воздух»

На кнопку нажимают Владислав Пинаев, Сергей Пересторонин, Александр Высокинский, Денис Новоженов, Роман Тужиков. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Это одно из самых важных мероприятий предприятия в рамках федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

В мероприятии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, начальник межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили 270 млн рублей. Запуск новой системы позволит улавливать свыше 96% выбросов, возникающих при переливах чугуна в миксерном отделении, и даст возможность снизить их объем более, чем на 32 тонны пыли в год.

С приветственным словом выступает Денис Новоженов. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Система аспирации состоит из двух дымососов и энергоэффективных двигателей, свыше 200 фильтров и герметичных приемных бункеров. В час установка очищает от мелкодисперсных частиц около 1 миллиона кубометров воздуха. Собранная пыль используются для производства железофлюса, который добавляется при производстве чугуна. Если в аспирационную установку загрязненный воздух входит с запыленностью 2 г/м3, то выходит из нее уже с остаточной запыленностью не более 0,02 г/м3.

«Только на реализацию проекта «Чистый воздух» ЕВРАЗ НТМК направит до 2024 года более 3,4 млрд рублей. В рамках программы уже завершено техническое перевооружение доменных печей №6 и №7, закрыта выработавшая свой ресурс домна №5. Помимо этого, согласно экологической стратегии ЕВРАЗа, мы намерены направить на мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду более 10 млрд рублей» - отметил Денис Новоженов.

Аспирационная установка в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

«Евгений Куйвашев ставит вопросы экологической безопасности на первое место. Огромное внимание уделяется улучшению качества воздуха в индустриальном Нижнем Тагиле. Предприятие проделало колоссальную работу в рамках национального проекта «Экология», и продолжит масштабное техническое перевооружение», – сказал Александр Высокинский.

«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат – ключевой участник федеральной программы «Чистый воздух», которая сейчас реализуется в Нижнем Тагиле, – отмечает руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков. – Сегодняшнее мероприятие по запуску в эксплуатацию аспирации в миксерном отделении конвертерного цеха – один из этапов программы. Компания взяла курс на качественное улучшение атмосферного воздуха в городе. Думаю, в скором времени жители Свердловской области и, в частности Нижнего Тагила, его ощутят».

«Мы работаем в тесном взаимодействии с ЕВРАЗ НТМК в рамках комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Нижнего Тагила. Расширяется сеть постов мониторинга атмосферного воздуха, переоснащаются наблюдательные лаборатории, проводится их автоматизация. К 2024 году вредные выбросы в атмосферный воздух города должны быть уменьшены на 25 тысяч тонн. И если наблюдать в динамике этот процесс, то промышленные предприятия Нижнего Тагила успешно справляются с поставленной задачей», - отметил Владислав Пинаев.

Также в течение 2020-2021 годов на ЕВРАЗ НТМК проведено техперевооружение аспирационных установок в колесобандажном цехе, участке шлакообразующих смесей конвертерного цеха, фасонно-литейном цехе. Ведутся работы по модернизации пылеулавливающих установок в углеподготовительном цехе коксохимического производства. Это позволило снизить выбросы пыли на 35 тонн в год. Помимо этого, предприятие ведет работу по снижению нагрузки на водные объекты: занимается реабилитацией водоемов, их зарыблением, реализует проект по переходу на полностью замкнутый цикл водоснабжения.