В Краснотурьинске директором школы стал экс-сотрудник исправительных колоний

Фото: паблик Вконтакте "Вечерний Краснотурьинск"

В Краснотурьинске Свердловской области директором местной школы стал экс-руководитель детского сада, который ранее в течение 10 лет работал в исправительных колониях. По словам начальника управления образования Елены Шрайнер, Андрей Гайдуков соответствует всем квалификационным требованиям на должность директора. Об этом пишет издание «Вечерний Краснотурьинск».

- У нового руководителя школы № 24, как говорят в управлении образования, хорошие отзывы от родителей детсада, где раньше трудился Гайдуков, - уточнила Елена Шрайнер.

Пресс-служба регионального ГУФСИН отметила, что в должности заместителя начальника ИК-16 по тылу смог организовать перевод помещений детской воспитколонии в ИК-16 — женскую колонию для рецидивистов. А еще работал в отделе коммунально-бытового хозяйства и сотрудником оперативного отдела.