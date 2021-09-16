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Общество16 сентября 2021 14:57

В Нижнем Тагиле женщина приобрела в аптеке коробку из-под лекарства за 600 рублей

Тагильчанка обнаружила, что в упаковке нет таблеток
Маргарита РАЗУМОВА
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Тагильчанка дома обнаружила, что упаковка из-под таблеток пуста. Фото: предоставлено жительницей Нижнего Тагила Екатериной

Тагильчанка дома обнаружила, что упаковка из-под таблеток пуста. Фото: предоставлено жительницей Нижнего Тагила Екатериной

В Нижнем Тагиле в аптеке «Вита», расположенной по адресу Победы № 26 женщине продали пустую упаковку из-под лекарства.

Екатерина Соловьева купила своему ребенку препарат за 600 рублей. Когда женщина пришла домой, она обнаружила, что внутри пачка оказалась пустой. Женщина отмечает, что из-за этого случая был пропущен один день приема препарата.

В тот же день женщине вернули таблетки. Фото: предоставлено жительницей Нижнего Тагила Екатериной

В тот же день женщине вернули таблетки. Фото: предоставлено жительницей Нижнего Тагила Екатериной

Представители аптеки «Вита» вскоре связались с покупательницей. Конфликтная ситуация с пустой коробкой была решена.

- Капсулы отдали. Они были убраны из коробки, чтобы их не украли. Мне действительно изначально дали пустую пачку. В аптеке тоже извинились, - рассказала Екатерина Соловьева.