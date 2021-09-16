На «Кросс нации-2021» в Екатеринбурге зарегистрировались 8 тысяч горожан

В 2021 году не будет торжественного открытия мероприятия из-за коронавирусных ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на «Кросс нации» в 2021 году зарегистрировались уже восемь тысяч участников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Массовый забег в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией состоится в новом формате, поэтому обязательным условием участия является прохождение онлайн-регистрации, - говорится в сообщении.

Всероссийский забег пройдет 17-18 сентября. Чтобы соблюсти коронавирусные ограничения, в Екатеринбурге подготовили восемь площадок. На них пройдут забеги. При этом стартовать будут одновременно не больше 50 человек. Участники кросса смогут выбрать удобную для себя площадку и время: с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00.

Кроме того, в 2021 году не будет торжественного открытия мероприятия. А принять участие в кроссе могут только люди до 65 лет.

Количество участников на каждой площадке ограничено. На некоторые точки регистрация уже закрыта. Осталось несколько мест в Кировском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Регистрация закончится 16 сентября в 17:00.

При этом участникам не обязательно бежать 18 сентября. Они могут преодолеть выбранную дистанцию с 8 по 17 сентября. Однако им нужно зафиксировать свои результаты с помощью фитнес-трекера, фитнес-браслета или спортивных часов. Данные необходимо передать организаторам, чтобы попасть в итоговый список.

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