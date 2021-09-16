В Екатеринбурге представили концепции реконструкции Литературного квартала

В Екатеринбурге застройщики обсудили реконструкцию Литературного квартала Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 сентября в Камерном театре Екатеринбурга прошла презентация концепций благоустройства Литературного квартала. Площадку между Харитоновским парком и сквером Попова планируется реконструировать к юбилею города, превратив в современный и культурный парк.

Эксперты провели анализ территории, исторической справки, и на мероприятии предложили свои идеи и проекты.

По словам организаторов мероприятия, в строительство литературного квартала обязательно должно входить благоустройство набережной вокруг городского пруда.

Свои проекты представили 4 компании застройщика: бюро S&P, ООО «Брусника», архитектурное бюро «Гордеев-демидов» и архитектурное бюро «Плотинка».

Встречу также посетил мэр города Алексей Орлов.

- Наша задача создать комфортную современную среду, чтобы это было место притяжения не только жителей Екатеринбурга, но и наших гостей. Сегодня мы совместно определим дальнейшее развитие этой территории. Предложения экспертов в рамках этой концепции будут рассмотрены и войдут в техническое задание, чтобы к нашему большому юбилею у города уже была такая обновлённая территория, - рассказывает Орлов.