В больнице Нижнего Тагила пациенты с пневмонией и коронавирусом замерзают без отопления

В поликлинике подчеркнули, что проблем с теплоснабжением нет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пациенты ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, которая была перепрофилирована под коронавирусных больных, жалуются на отсутствие отопления в палатах. Об этом сообщили родственники пациентов АН «Между строк».
- Моему мужу 74 года, он лежит с поражением легких, а в палате нет отопления, - пожаловалась местная жительница.
Горожанка рассказала, что уже принесла из дома супругу теплые вещи. По ее словам, в больнице больным выдали теплые одеяла, но они все равно мерзнут.
В ЦГБ № 1 Нижнего Тагила «КП Екатеринбург» объяснили, что теплоэлектроцентраль находится на стадии запуска. Там добавили, что больница полностью готова к началу отопительному сезону. В поликлинике подчеркнули, что проблем с теплоснабжением нет.
- В настоящий момент в палатах комфортная температура, - заявили в горбольнице.
В Минздраве Свердловской области «КП Екатеринбург» сообщили, что теплоэлектроцентраль пока не выдает максимальную температуру.
- За сегодня эта проблема должна быть урегулирована, - рассказали в ведомстве.
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