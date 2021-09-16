В больнице Нижнего Тагила пациенты с пневмонией и коронавирусом замерзают без отопления

В поликлинике подчеркнули, что проблем с теплоснабжением нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациенты ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, которая была перепрофилирована под коронавирусных больных, жалуются на отсутствие отопления в палатах. Об этом сообщили родственники пациентов АН «Между строк».

- Моему мужу 74 года, он лежит с поражением легких, а в палате нет отопления, - пожаловалась местная жительница.

Горожанка рассказала, что уже принесла из дома супругу теплые вещи. По ее словам, в больнице больным выдали теплые одеяла, но они все равно мерзнут.

В ЦГБ № 1 Нижнего Тагила «КП Екатеринбург» объяснили, что теплоэлектроцентраль находится на стадии запуска. Там добавили, что больница полностью готова к началу отопительному сезону. В поликлинике подчеркнули, что проблем с теплоснабжением нет.

- В настоящий момент в палатах комфортная температура, - заявили в горбольнице.

В Минздраве Свердловской области «КП Екатеринбург» сообщили, что теплоэлектроцентраль пока не выдает максимальную температуру.

- За сегодня эта проблема должна быть урегулирована, - рассказали в ведомстве.

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