На Урале количество вакансий в системе МВД выросло на 90%

Сейчас в регионе открыты вакансии врача-стоматолога-терапевта в госпиталь МВД, филолга-лингвиста, полицейского в ППС, секретаря в экспертно-криминалистический центр и другие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с января по сентябрь 2021 года число вакансий в системе МВД выросло на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в онлайн-сервисе по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Размещены разные вакансии. В том числе ищут и медиков, - рассказали там.

За неполные девять месяцев 2021 года в Свердловской области на сайте сервиса появились около 500 новых вакансий в МВД. 10% из них разместили структуры из Екатеринбурга.

Согласно информации на сайте сервиса, сейчас в регионе открыты вакансии врача-стоматолога-терапевта в госпиталь МВД, младшего инспектора в паспортно-визовый сервис, филолга-лингвиста, полицейского в ППС, секретаря в экспертно-криминалистический центр и другие.

Ранее стало известно, что в регионе 85,4% вырос спрос на программистов. Свердловская область по росту спроса на IT-специалистов заняла восьмое место по России. По зарплате программистов область занимает шестую строчку. На Урале им в среднем готовы платить 115,2 тысячи рублей.

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