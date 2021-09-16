На Урале количество вакансий в системе МВД выросло на 90%

Сейчас в регионе открыты вакансии врача-стоматолога-терапевта в госпиталь МВД, филолга-лингвиста, полицейского в ППС, секретаря в экспертно-криминалистический центр и другие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области с января по сентябрь 2021 года число вакансий в системе МВД выросло на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в онлайн-сервисе по поиску работы и сотрудников HeadHunter.
- Размещены разные вакансии. В том числе ищут и медиков, - рассказали там.
За неполные девять месяцев 2021 года в Свердловской области на сайте сервиса появились около 500 новых вакансий в МВД. 10% из них разместили структуры из Екатеринбурга.
Согласно информации на сайте сервиса, сейчас в регионе открыты вакансии врача-стоматолога-терапевта в госпиталь МВД, младшего инспектора в паспортно-визовый сервис, филолга-лингвиста, полицейского в ППС, секретаря в экспертно-криминалистический центр и другие.
Ранее стало известно, что в регионе 85,4% вырос спрос на программистов. Свердловская область по росту спроса на IT-специалистов заняла восьмое место по России. По зарплате программистов область занимает шестую строчку. На Урале им в среднем готовы платить 115,2 тысячи рублей.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка