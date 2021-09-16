В Екатеринбурге мужчина просил прохожих разменять деньги и незаметно вытаскивал купюры из пачки

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 50-летнего мужчину по подозрению в серии мошенничеств. По версии следствия он подходил к людям на улице, которые только отошли от банкомата, просил разменять деньги и незаметно убирал купюры. За один раз, таким образом, он мог похитить до нескольких десятков тысяч рублей.

- При размене злоумышленник брал в руки деньги потерпевшего и самостоятельно пересчитывал их. В процессе манипуляций с наличностью он, что называется «ломал» купюры - незаметно убирал их из пачки. В руки доверчивому гражданину возвращалась только часть его средств, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В прошлую пятницу, 10 сентября, он хотел похитить таким же образом деньги посетителя одного из банков на улице Крауля, но мужчина оказался очень внимательным и заметил, что несколько купюр оказалось в рукаве злоумышленника. Подозреваемого задержали.

Им оказался местный житель 1970 года рождения ранее судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Полицейские сейчас проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям. Если вы стали жертвой подозреваемого мужчины, сообщите по телефонам (343)356-42-09 или 102 (02).