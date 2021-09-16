В Реже пьяный водитель въехал в дом

Пьяный 42-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и въехал в частный дом. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Реже на улице Калинина, 79 пьяный водитель Volkswagen Passat въехал в частный дом. В ДТП пострадали мужчина за рулем, пассажир и проходивший мимо местный житель, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Пассажир иномарки, 41-летний мужчина, пояснил автоинспекторам, что он вместе с водителем распивал водку у одного из круглосуточных киосков в Реже, после этого они решили поехать в другой район города, - говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на 16 сентября. На улице шел дождь. Пьяный 42-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и въехал в частный дом.

ДТП произошло в Реже на улице Калинина, 79. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В этот момент мимо проходил 19-летний местный житель. Он рассказал, что шел вдоль проезжей части по ходу движения автомобиля. По его словам, перед ним неожиданно вылетела машина и врезалась в дом. В пешехода прилетели части кузова Volkswagen Passat. Также они попали в припаркованный Opel Mokka.

Всех участников ДТП увезли с травмами разной степени тяжести в Режевскую центральную районную больницу. Водитель Volkswagen Passat находится в реанимации.

Сотрудники ГИБДД провели на месте аварии все замеры, опросили участников и составили документы. Автомобиль виновника аварии задержали и доставили на специализированную стоянку.

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