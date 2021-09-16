Администрацию Нижнего Тагила обязали построить тротуар на опасном участке возле школы

Сейчас ученикам школы №100 приходится проходить прямо по краю проезжей части Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура после проверки обязала администрацию Нижнего Тагила построить тротуар на опасном участке от улицы Булата Окуджавы до дублера Черноисточинское шоссе возле школы № 100.

- Несоответствие состояния дороги требованиям законодательства в сфере безопасности дорожного движения ставит в опасность жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, создает угрозу возникновения ДТП, что влияет на рост травматизма и напрямую затрагивает права, как водителей, пассажиров, так и пешеходов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сейчас ученикам школы №100 приходится проходить прямо по краю проезжей части. По решению суда, тротуар должны построить на этом участке до 30 июня 2022 года. В прокуратуре отметили, что будут контролировать исполнение администрацией решения суда.