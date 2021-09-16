Избирком Югры спрогнозировал явку на сентябрьских выборах

На выборах в Югре явка может составить 40% Фото: Андрей АБРАМОВ

Избирательная комиссия ХМАО спрогнозировала явку на сентябрьских выборах в 40% граждан, которые имеют право голоса. Этот показатель останется на уровне 2016 года, когда в стране также проходили выборы в Госдуму.

Самая низкая явка традиционно фиксируется в больших городах региона, в числе которых есть Сургут. Больше всего жителей приходят голосовать в Белоярском и Нефтеюганском районах. Об этом пишет издание ugra-news.ru со ссылкой на слова председателя регионального избиркома Дениса Коренева.

По данным на 15 сентября досрочно в Югре проголосовали 22 477 человек. Выборы пройдут с 17 до 19 сентября.