Уральские школьники попали в финал детского КВН

Фото: группа VK «Команда КВН «Сборная Камышлова» АМУК КГО «ЦКиД»

Школьники от 11 до 17 лет из Екатеринбурга и Камышлова в составе команды впервые вышли в финал телевизионного проекта «Детский КВН».

В начале сентября команда «На десерт» из ДДТ Октябрьского района Екатеринбурга и «Сборная Камышлова» от ЦКиД вышли в полуфинал, после чего объединились в «Сборную Екатеринбурга и Камышлова по КВН».

6 октября в финале в Москве встретятся команды с Урала, а также из Хабаровска и Иваново. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В проекте хотели принять участие 150 команд из разных регионов России, комиссия отобрала 36 команд.