В Краснотурьинске прохожие обнаружили труп во внедорожнике

На место ЧП вызвали полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске на парковке дома Парковая № 8 жители увидели днем, 15 сентября, во внедорожнике тело мужчины без признаков жизни. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и полицию. Медицинские работники констатировали смерть мужчины.

Предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер.

- Проведена проверка следственного отдела по городу Краснотурьинску. В том числе произведен осмотр места происшествия. Предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер. Видимых телесных повреждений не обнаружено, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.