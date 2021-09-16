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Происшествия16 сентября 2021 10:10

В Краснотурьинске прохожие обнаружили труп во внедорожнике

Очевидцы вызвали на стоянку скорую и полицию
Маргарита РАЗУМОВА
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На место ЧП вызвали полицию

На место ЧП вызвали полицию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске на парковке дома Парковая № 8 жители увидели днем, 15 сентября, во внедорожнике тело мужчины без признаков жизни. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и полицию. Медицинские работники констатировали смерть мужчины.

Предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер.

- Проведена проверка следственного отдела по городу Краснотурьинску. В том числе произведен осмотр места происшествия. Предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер. Видимых телесных повреждений не обнаружено, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.