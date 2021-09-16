Tele2 открывает салон нового формата в Академическом

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Инновационная концепция новых салонов опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервис, ассортимент и коммуникации.

Новая концепция digital-салона основывается на коммуникационной платформе «Другие правила». Tele2 разработала коммуникацию с посетителем, задействовав современные технологии, что позволяет компании предлагать клиенту уникальный цифровой сервис. Технологичный подход позволяет оператору установить открытое, лишенное барьеров взаимодействие с посетителями.

Цифровой сервис в салонах помогает предоставлять новая виртуальная витрина «Все в один клик». Она позволяет клиенту проверить карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера или сменить тариф.

Обновленный дизайн салона предлагает клиентам удобную навигацию по ассортименту. Зоны производителей визуально выделены.

В дни праздничного открытия салона Tele2 приглашает всех желающих принять участие в розыгрыше смартфона и других ценных призов: все, кто подключится к тарифам «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Мой разговор» или «Везде онлайн» в период проведения розыгрыша с 16 по 18 сентября 2021 до 17:00 в новом салоне (ТЦ «Академический», ул. Краснолесья, 133), получат купон с индивидуальным номером. 18 сентября с помощью онлайн-рандомайзера определится победитель. Подробные правила розыгрыша можно посмотреть здесь.

Дмитрий Яворский, руководитель департамента Tele2 Ретейл макрорегиона «Урал»:

«Идея digital-салона продиктована тем, как меняется мир нашего клиента. Люди продолжают активно менять устройства прошлых поколений на современные гаджеты – количество смартфонов с поддержкой 4G в сети Tele2 увеличилось на 58% за прошедшие три года. Новый салон Tele2 3.0 ориентирован на тех, кому нужны тактильные ощущения перед покупкой, при этом он соответствует изменившейся цифровой реальности».