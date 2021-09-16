В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

Чаще всего в регионе ОРВИ болеют школьники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 6 по 12 сентября сильно выросла заболеваемость ОРВИ. За неделю в регионе зарегистрировано 33 114 случая ОРВИ, что, по данным Роспотребнадзора, выше уровня эпидпорога на 64,5% и выше уровня прошлой недели на 42,2%.

- Неблагополучные по заболеваемости ОРВИ муниципальные образования (уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более): Асбестовский, Полевской и Сысертский городской округ, - отметили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего в регионе ОРВИ на данный момент болеют дети до 17 лет - 60,4% из общего количества выявленных случаев. Максимальный уровень заболеваемости - среди детей от 0 до 2 лет, далее – дети от 3 до 6 лет, на третьем месте дети от 7 до 14 лет.

В Екатеринбурге в минувшую неделю зарегистрировано 17 760 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 50,8%.