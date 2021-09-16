В Екатеринбурге ночью сгорела иномарка

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге ночью на перекрестке улиц Декабристов - Бажова вспыхнул Mitsubishi Grandis. По словам очевидцев, машина загорелась прямо на ходу.
- В 23:35 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарные потушили пламя за пять минут. Огонь на площади пять квадратных метров повредил кузов, салон и моторный отсек автомобиля.
Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
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