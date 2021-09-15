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Происшествия15 сентября 2021 19:13

В Екатеринбурге иномарка сбила 15-летнюю девочку, переходившую дорогу «на зеленый»

Пострадавшую госпитализировали с переломом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 46-летняя женищна за рулем иномарки Fiat Albea сбила 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Авария произошла на пересечении проспекта Орджоникидзе и улицы Кировградской.

- Водитель иномарки сообщила, что ехала со стороны улицы 40 лет Октября и поворачивала на Кировградскую налево. Прибывшим на место автоинспекторам она объяснила, что не заметила пешехода, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пострадавшую увезли в больницу с предварительным диагнозом «перелом бедра». Напомним, накануне в Нижнем Тагиле в столкновении двух иномарок пострали 10-летний мальчик и 36-летняя женщина. С различными травмами их госпитализировали. Автоинспекторы установили, что водитель Daewoo Winstorm не уступил дорогу Peugeot, который ехал по главной дороге.