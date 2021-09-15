В Екатеринбурге осудили мужчину, спонсировавшего террористов

Мужчина переводил деньги на карту боевику из Дагестана, который воевал в Сирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили жителя Сургута Нарбека Озганбаева, его признали виновным в финансировании терроризма. Мужчину искали сотрудники ФСБ Центра «Э» ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Следователи выяснили, что осужденный действовал с января 2015 по декабрь 2016 года. Он переводил деньги на карту боевику из Дагестана, который воевал в Сирии.

- Имея прямой умысел на содействие террористической деятельности указанной организации путем ее финансирования, фигурант по просьбе последнего осуществил сбор и отправку денежных средств, - сообщили в СК России.

По решению Центрального окружного военного суда мужчину осудили на два года. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. В отношении боевика из Дагестана расследование уголовного дела продолжается.