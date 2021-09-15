В Свердловской области выбирают народного участкового

В прошлом году лучшему участковому страны подарили автомобиль УАЗ «Патриот» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый 2021».

Конкурс пройдет в три этапа. Победителей во всех случаях свердловчане будут выбирать путем голосования.

- Любой желающий может выбрать того сотрудника, который на его взгляд наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него, - уточнили в УМВД Екатеринбурга.

Победителей и призеров наградят в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

В ходе первого этапа конкурса уральцы смогут проголосовать в период с 11 по 20 сентября. Это можно сделать на официальном сайте ГУ МВД по Свердловской области. Второй этап пройдет с 7 по 16 октября 2021 года. Финальная часть конкурса состоится с 1 по 10 ноября. На этот раз голосование будет проходить на сайте МВД России. В ходе него и будет определен победитель. В прошлом году лучшему участковому страны подарили автомобиль УАЗ «Патриот». Также силовику присвоили внеочередное звание.

От УМВД по Екатеринбургу в конкурсе примут участие пять участковых: майор полиции Антон Кручинкин, который служит в ОП № 1; лейтенант Максим Важин из ОП № 3; капитан Никита Глинских (ОП № 6), лейтенант Сергей Чугунов (ОП № 6), а также майор Александр Батраков (ОП № 7).

Подробную информацию об участниках и правилах конкурса можно найти на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.