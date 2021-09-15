В Нижнем Тагиле учитель забыл ребенка в школе во время пожарной эвакуации

Мама перевела дочь в другую школу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле учитель школы № 100 забыл первоклассницу в школе во время пожарной эвакуации. Родители перевели дочь в другую школу. Об этом АН «Между строк» рассказала мама ребенка.
Инцидент произошел 2 сентября. Мама решила забрать дочь из школы. Когда она подошла к учебному заведению, увидела классного руководителя и детей на улице. Родитель спросила у учителя, где ее ребенок, но ответа не последовало. Одноклассница девочки сказала, что она забыла кофту в школе. Мама побежала в школу и увидела там заплаканную дочь.
- Спасибо девушке, которая стояла у раздевалки: она пожалела мою дочь и вместе с сотрудником охраны направила к выходу, - рассказала родитель.
Директор школы Дмитрий Язовских сообщил, что эвакуация в школе была внеплановой. Он заявил, что ребенок отстал от класса. По его словам, в таких случаях на каждом этаже есть назначенный администратор, который проверяет, есть ли кто-то в кабинетах или туалетах.
Мама девочки отметила, что других проблем у них со школой не было. Она перевела ребенка именно из-за ситуации с пожарной эвакуацией.
Ранее в Нижнем Тагиле 21-летний учитель Александр Алексеев проспал День знаний. 1 сентября он должен был принять 2 «А». Однако он так и не пришел на линейку. Губернатор Свердловской области заступился за молодого преподавателя. Он заявил, что его не будут увольнять.
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