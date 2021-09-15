В Сысерти прокуратура добилась погашения долгов по зарплате для работников местного хлебокомбината

После вмешательства ведомства задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти прокуратура добилась полного погашения задолженности по зарплате перед расботниками местного хлебокомбината. Во время проверки выяснилось, что к апрелю этого года 139 уволенных сотрудников не получили денег на общую сумму в размере свыше 3,9 миллиона рублей.

В отношении предприятия возбудили дело об административных правонарушениях по статье «Невыплата заработной платы», а также «Непредоставление первичных статистических сведений». А в отношении представителей ООО внесены представления об устранении нарушений.

- Кроме того, прокуратура направила материалы в орган следствия для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После вмешательства ведомства задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме