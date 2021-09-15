На Челябинском тракте произошла авария с автобусом и иномаркой

В ДТП никто не пострадал. Фото: скриншот видео сообщества «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
На Челябинском тракте произошло ДТП с Mitsubishi и заказным автобусом. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Авария произошла днем 15 сентября. У автобуса номера Курганской области, у иномарки – Свердловской области.
Очевидец рассказал, что из-за ДТП машины встали в пробку. Движение затруднено до микрорайона Химмаш. В отделении пропаганды городского ГИБДД по «КП Екатеринбург» рассказали, что пострадавших в аварии нет.
- На место выехали сотрудники, чтобы сделать все замеры, отправить их для оформления в ГИБДД и восстановить движение, - сообщили в ведомстве.
10 июня 2021 года в свердловском городе Лесном произошло ДТП с участием автобуса. Инцидент произошел у проходной завода ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Транспорт наехал на людей, которые шли на работу на комбинат. Авария произошла, потому что у автобуса отказали тормоза. Транспорт летел с горы, водитель в этот момент сигналил. В салоне находились 30 пассажиров. Кондуктор просила пассажиров сгруппироваться.
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