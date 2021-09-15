Екатеринбург получит 12 миллиардов рублей на развитие районов города

Также средства потратят на создание улично-дорожной сети в микрорайоне Новокольцовский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской области выделят из федерального бюджета 11,9 миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев во время совещания по социально-экономическому развитию Уральского федерального округа.

- Средства планируем направить на развитие пяти планировочных районов Екатеринбурга в 2022-2023 годах, - приводит слова главы региона департамент информационной политики.

Деньги пойдут на строительство лицея и трамвайной линии в микрорайоне Солнечный и поликлиники Академическом районе. Также средства потратят на создание улично-дорожной сети в микрорайоне Новокольцовский.

Также в Минэкономразвития направили предложения по проектам о локализации производства малой авиационной техники на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и строительстве новой трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. На эти проекты регион направит деньги, которые освобождаются после реструктуризации бюджетных кредитов.

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