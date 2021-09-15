ГИБДД предупредила уральских водителей о лосях на дорогах

Госавтоинспекция отмечает, что у аварий с участием диких животных серьезные последствия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью начинается миграция диких животных и лоси могут выбегать на проезжую часть. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

- С начала года на дорогах региона произошло, только по официальным данным, 448 наездов как на диких, так и на домашних животных, - говорится в сообщении.

При этом в авариях с животными погибли два человека и еще 17 пострадали. Большинство таких ДТП произошли ночью. Госавтоинспекция отмечает, что у аварий с участием диких животных серьезные последствия. ГИБДД подчеркивает, что поведение животных непредсказуемо.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными, когда они едут ночью, и соблюдать скоростной режим. Это нужно, чтобы при возникновении опасности на дороге, водитель мог избежать ее.

При этом, если авария с диким животным происходит в зоне действия знака «Дикие животные», водителю выписывают штраф.

7 июня 2021 года на 12 километре ЕКАД произошло смертельное ДТП с участием лося. Машина Opel сбила выбежавшего на дорогу лося. Животное упало на встречный BMW X3. Водитель внедорожника скончался на месте.

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