В «Атомстройкомплекс» знают, как найти такое дело, чтобы не выгорать

Большая стройка - это размах и красота. Фото: Валерий Таратухин

Евгений Булатов, например, работает бетонщиком второго разряда в компании «Атомстройкомплекс» и уверен, что стройка – это очень интересно, это развитие и результат. «Я учился в колледже технологии и предпринимательства, потом пошёл в торговлю, - поделился Женя. – Там каждый сам за себя, никто друг другу не помогал. Здесь, на стройке, наоборот, все – за одного. Сначала, когда ничего не знал и не умел, было сложно. Мне помогали, показывали, учили. Вообще, по моему характеру – на стройке лучше, чем где-то просто стоять и продавать».

Евгений Булатов работает бетонщиком второго разряда в компании Атомстройкомплекс и уверен, что стройка – это очень интересно, это развитие и результат. Фото: Валерий Таратухин

Ему вторит маляр-штукатур Вячеслав Ким. Парень отслужил в армии, отучился в колледже на маляра-дизайнера. Теперь Ким занимается внутренней отделкой помещений, работает в большой компании. Считает, что повезло как с профессией, так и с бригадой: «Мне нравится работать руками. Видеть результат. Это совсем другое ощущение, по-моему, когда видишь готовый дом и конкретно, что именно ты там сделал. Меня это заряжает. Коллектив у нас очень хороший. Учишься постоянно чему-то у других, потом этот опыт закрепляешь в деле».

Вячеслав Ким, маляр-шуткатур компании Атомстройкомплекс: Мне нравится работать руками. Видеть результат. Фото: Валерий Таратухин

Его коллега, маляр-штукатур Елена Тихонова, часто во время работы улыбается своим мыслям. «Если хоть у одного человека в бригаде настроение плохое, то дело не спорится, - поясняет Лена. - Стараемся тогда развеселить, улучшить. Коллектив у нас классный, я в бригаде третий год. Мне всё это очень по душе! Я сама по себе творческий человек, поэтому выучилась на маляра-дизайнера. У нас совсем не монотонный труд. Стены есть ровные, есть где-то покатые. Это все надо своевременно увидеть, исправить».

Елена Тихонова, маляр-штукатур компании Атомстройкомплекс: Если хоть у одного человека в бригаде настроение плохое, то дело не спорится. Фото: Валерий Таратухин

Директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства Николай Доронин отмечает: «В последние годы мы замечаем положительную динамику востребованности рабочих специальностей, по которым даем профессиональное образование. Мы готовим специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Без взаимодействия с предприятиями, такими, как компания «Атомстройкомплекс», практически невозможно качественного обучения».

Из колледжа на стройку берут ребят на практику уже со второго курса. Самых талантливых и работящих стараются удержать, предлагая внушительный соцпакет, возможности для получения квартиры по выгодным условиям, много других приятных дополнений – досуг, обучение, карьеру. Сегодня здесь особенно ждут крановщиков, водителей, каменщиков, плотников, маляров. Тем, кому опыта не хватает – дадут наставников, научат не только строить красивые дома для жизни, но и свою судьбу.