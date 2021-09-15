ЕВРАЗ объявляет о старте нового этапа грантового конкурса социальных проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре

Скалодром. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Прием заявок на получение грантов начат 15 сентября. Участниками конкурса могут стать некоммерческие общественные организации и объединения; муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения; учреждения культуры и спорта; инициативные группы граждан и отдельные граждане под гарантии юридического лица (некоммерческие либо муниципальные организации).

Прием проектов продлится до 15 ноября, итоги конкурса будут подведены в декабре после очной либо онлайн-защиты проектов. Любой желающий может подать заявку на получение гранта и сделать свой город лучше.

Воркаут в Качканаре. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

«Реализация проектов талантливых, отзывчивых и инициативных горожан – это возможность сделать будущее наших городов лучше. ЕВРАЗ заинтересован в реализации подобных инициатив. Мы ждем проекты, которые поспособствуют развитию и процветанию Нижнего Тагила и Качканара», – отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.

Положение, условия конкурса, правила оформления заявки, универсальный шаблон для подготовки проекта и его презентации размещены на сайте https://grant.evraz.com/

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

В 2020 году компания поддержала 20 проектов: 14 в Нижнем Тагиле и 6 в Качканаре. Благодаря конкурсу в Нижнем Тагиле в школе №100 оборудован скалодром, на стадионе «Высокогорец» открылась площадка для пляжного волейбола. В поселке Новоасбест оборудован детский комплекс. В Качканаре благоустроена площадка для игры в мини-футбол, установлен Workout-комплекс.