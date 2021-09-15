Екатеринбургский центр занятости проверит прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверит информацию о возможных нарушениях в работе Екатеринбургского центра занятости и примет меры при наличии оснований.

- В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры проверят соблюдение трудового законодательства и законодательства о занятости населения в деятельности Екатеринбургского центра занятости, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, в Кушве инвалид третьей группы сумел добиться получения пособия по безработице после вмешательства прокуратуры. В местном центре занятости мужчине отказали в получении этого документа из-за отсутствия постоянной регистрации по месту жительства.