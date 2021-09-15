В Нижневартовске построят биатлонный центр

Биатлонный центр откроют в 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 2024 году в Нижневартовске построят второй биатлонный центр, который разместится на базе отдыха «Радуга» в лесополосе. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

14 сентября стали известны подробности о строительстве нового биатлонного центра. Он будет расположен в семи километрах от Нижневартовска на берегу озера Урьевского, где недавно появились экологические тропы, а также детский веревочный парк. Сейчас здесь возводят этнодеревню.

При возведении биатлонного центра здесь появится трасса длинной в 2,2 километра, а также стрельбище, трибуны для зрителей и модули для спортсменов. Проект оценивается в 250 миллионов рублей.