В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда откроют мост на Луганской – Объездной

Комитет по благоустройству каждый день ездит на объект и контролирует ход работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мост на Луганской – Объездной в Екатеринбурге откроют, когда закончатся ремонтные работы. По договору, подрядчик должен сдать объект до конца сентября, рассказали «КП Екатеринбург» в мэрии.

- Подрядную организацию попросили ускориться, закончить работы раньше срока, установленного контрактом, и открыть мост полностью 15 сентября. Обращаю внимание на глагол «попросили», - рассказали в администрации города.

В мэрии отметили, что комитет по благоустройству каждый день ездит на объект и контролирует ход работ.

Пресс-секретарь главы Екатеринбурга Вадим Чернопенев рассказал «КП Екатеринбург», что мэр во время объезда дорожных ремонтов не посещал мост на Луганской – Объездной. Однако журналисты задали ему вопрос про этот объект. По словам Чернопенева, Алексей Орлов отметил, что 15 число еще не закончилось. Также он заявил, что контролирует ситуацию.

25 августа Орлов распорядился запустить движение по мосту 1 сентября. Об этом он заявил во время объезда объектов городской улично-дорожной сети. 2 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил на своей странице в Instagram, что мост должны открыть 15 сентября.

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