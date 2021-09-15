«Спецавтобаза» собрала 17 тонн мусора с несанкционированных свалок на Урале

ВЕкатеринбурге в микрорайоне Елизавет разобрали 307 кубометров мусора. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области убрали 17 тонн мусора с несанкционированных свалок. Об этом сообщает ЕМУП «Спецавтобаза».

- Самая крупная свалка находилась в селе Большебрусянское Белоярского ГО, - говорится в сообщении.

С этой свалки вывезли 1 182 кубометра мусора. Со свалки в центре Камышлова рабочие убрали 764 кубометра отходов.

Еще одну крупную свалку ликвидировали в Екатеринбурге в микрорайоне Елизавет. Там разобрали 307 кубометров мусора.

Начальник отдела управления проектами ЕМУП «Спецавтобаза» Валерия Синкина объяснила, что в Камышлове отходы так долго копились, что некоторые из них вросли в землю. Пришлось просить собственника участка убрать ограждения, чтобы туда смогла заехать спецтехника.

Затем подходы отсыпали щебнем, так как грунт был мягким. Все отходы удалось вывезти только за 33 рейса. При этом иногда на свалках приходится работать ночью.

Директор «Спецавтобазы» отметила, что в последние годы муниципалитеты стали больше следить за стихийными свалкам. Еще два года назад предприятию приходилось ликвидировать свалки только своими силами.

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