В Богдановиче мотоциклист погиб, на скорости налетев на бордюр

На место аварии выезжали инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Богдановиче ночью, 15 сентября, на перекрестке улиц Мира - Первомайская разбился 34-летний мотоциклист. От полученных травм он скончался на месте аварии до приезда медиков.

- В 00:10 часов на перекрестке улиц Мира - Первомайская водитель, мотоцикла Kawasaki, двигаясь по улице Мира в сторону улицы Первомайская, не выдержал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием мотоцикла, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа на месте опросили очевидцев аварии и установили личность погибшего. Госавтоинспекторы отметили, что мужчина был в мотошлеме. За рулем мотоцикла он ездил 13 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

- Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, не отвлекаться от дорожной обстановки и не превышать установленный скоростной режим, - добавили в ГИБДД.

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