Каждый десятый екатеринбуржец жалуется на дискриминацию при поиске работы

Женщины жалуются на дискриминацию при устройстве на работу чаще мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга признались, что сталкивались с дискриминацией при поиске работы. Об этом заявили 12% горожан, опрошенных сервисом «Зарплата.ру».

- Среди основных причин отказа респонденты указали возраст (49%), - говорится в сообщении.

При этом 37% соискателей, кому отказали в работе по причине возраста, было от 35 до 55 лет. Еще 16% опрошенных отказывали из-за неподходящей внешности. Чаще всего причинами становились лишний вест и «неевропейский типаж». Еще 7% не взяли на работу из-за национальности.

На внешность особое внимание обращают в сферах услуг, гостеприимства, культуры и искусства. На национальность смотрят при выборе сотрудников в сферы образования, медицины и госслужбы.

Кроме того, женщины жалуются на дискриминацию чаще мужчин. 61% опрошенных дам заявили, что сталкивались с несправедливостью при устройстве на работу.

В основу исследования лег онлайн-опрос, который проводился с 20 по 24 августа во всех регионах страны. В нем участвовали 2 047 респондентов в возрасте 18-55 лет.

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