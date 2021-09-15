В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле выросли цены на молоко

В Свердловской области цена за литр молока выросла с 51,74 рубля до 53,12 рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают расти цены на молоко. В Екатеринбурге за август литр продукта подорожал на 4,8%, в Нижнем Тагиле - на 3%. Это следует из данных Свердловскстата.

В июле средняя стоимость молока составляла 50,96 рубля, в августе она выросла до 53,52 рубля. В Нижнем Тагиле в среднем молоко можно было купить за 54,36 рубля. В августе цена поднялась до 56,03 рубля. В Первоуральске стоимость выросла с 48,94 рубля до 49,44 рубля.

При этом в некоторых городах Свердловской области стоимость молока наоборот снизилась. В Серове литр молока подешевел с 56,05 до 54,85 рубля. В Каменске-Уральском в июле литр продукта можно было купить за 50,64 рубля, в августе цена упала до 50,36 рубля.

В целом в Свердловской области в июле в среднем можно было приобрести литр молока за 51,74 рубля. В августе цифра выросла до 53,12 рубля.

Ранее Свердловскстат сообщил, что молоко, масло и сметана подорожали. С 24 по 30 августа стоимость питьевого цельного пастеризованного молока выросла на 2,43% и составила 53,12 рубля. Изменилась и цена питьевого цельного стерилизованного молока. Она выросла на 1,3% и достигла 85,21 рубля.

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