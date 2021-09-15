На Эльмаше встали трамваи: пассажиру вызывали скорую

Трамвай стоял, пока пассажира, которому стало плохо, не забрали медики Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше в трамвае 16 маршрута стало плохо одному из пассажиров. Ему вызвали скорую помощь. Пока медики ехали, движение трамваев было остановлено.

- Перекрыто движение по улице Фронтовых Бригад в сторону проспекта Космонавтов, - сообщает Telegram-канал «Екатское чтиво».

Информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили в диспетчерской Гортранса. Также там добавили, что сейчас движение уже восстановлено.

Напомним, подобная ситуация произошла в Екатеринбурге в июле. На проспекте Ленина, возле Дворца молодежи в сторону Площади 1905 года было остановлено движение трамваев из-за пассажира, которому стало плохо. Ему вызывали бригаду скорой помощи, которая забрала его в больницу.

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