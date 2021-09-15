Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2021 8:40

На Эльмаше встали трамваи: пассажиру вызывали скорую

Движение было перекрыто по улице Фронтовых Бригад
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трамвай стоял, пока пассажира, которому стало плохо, не забрали медики

Трамвай стоял, пока пассажира, которому стало плохо, не забрали медики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше в трамвае 16 маршрута стало плохо одному из пассажиров. Ему вызвали скорую помощь. Пока медики ехали, движение трамваев было остановлено.

- Перекрыто движение по улице Фронтовых Бригад в сторону проспекта Космонавтов, - сообщает Telegram-канал «Екатское чтиво».

Информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили в диспетчерской Гортранса. Также там добавили, что сейчас движение уже восстановлено.

Напомним, подобная ситуация произошла в Екатеринбурге в июле. На проспекте Ленина, возле Дворца молодежи в сторону Площади 1905 года было остановлено движение трамваев из-за пассажира, которому стало плохо. Ему вызывали бригаду скорой помощи, которая забрала его в больницу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка