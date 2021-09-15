В Нижнем Тагиле Hyundai влетел в киоски после столкновения с Mazda

К счастью, в аварии никто не пострадал Фото: группа ВКонтакте Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Победы - Пархоменко, ночью, 14 сентября, Hyundai влетел в киоски после столкновения с Mazda. Как рассказали очевидцы группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», водитель автомобиля, который в итоге оказался между двух киосков, вылетел с проезжей части, когда пытался уйти от столкновения.

- У дома 41/1 по улице Победы водитель автомобиля Mazda Demio 58-летний мужчина, следуя со стороны улицы Космонавтов при повороте налево не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra под управлением 34-летнего мужчины, следующим в прямом направлений, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. - После чего водитель Hyundai Elantra допустил наезд на препятствие (киоски).

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Нижний Тагил

К счастью, в аварии никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции проверили мужчин, находившихся за рулем, на алкоголь - они были трезвы.

Напомним, 14 сентября в Нижнем Тагиле в столкновении Daewoo Winstorm и Peugeot пострадали два человека. В больницу доставили десятилетнего мальчика и 36-летнюю женщину из французской иномарки. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водитель Daewoo Winstorm не уступил дорогу Peugeot, который ехал по главной дороге.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка