В Нижнем Тагиле Hyundai влетел в киоски после столкновения с Mazda

К счастью, в аварии никто не пострадал Фото: группа ВКонтакте Инцидент Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Победы - Пархоменко, ночью, 14 сентября, Hyundai влетел в киоски после столкновения с Mazda. Как рассказали очевидцы группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», водитель автомобиля, который в итоге оказался между двух киосков, вылетел с проезжей части, когда пытался уйти от столкновения.
- У дома 41/1 по улице Победы водитель автомобиля Mazda Demio 58-летний мужчина, следуя со стороны улицы Космонавтов при повороте налево не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra под управлением 34-летнего мужчины, следующим в прямом направлений, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. - После чего водитель Hyundai Elantra допустил наезд на препятствие (киоски).
Фото: группа ВКонтакте Инцидент Нижний Тагил
К счастью, в аварии никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции проверили мужчин, находившихся за рулем, на алкоголь - они были трезвы.
Напомним, 14 сентября в Нижнем Тагиле в столкновении Daewoo Winstorm и Peugeot пострадали два человека. В больницу доставили десятилетнего мальчика и 36-летнюю женщину из французской иномарки. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водитель Daewoo Winstorm не уступил дорогу Peugeot, который ехал по главной дороге.
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