В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже телефона у таксиста

Пострадавший рассказал в полиции, что подозреваемый украл телефон с панели его автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже телефона у таксиста. Ранее в полицию обратился 51-летний мужчина, который рассказал, что 9 сентября на улице Автомагистральной неизвестный подошел к его автомобилю схватил лежащий на панели мобильный стоимостью 24 тысячи рублей и скрылся.

- Сотрудники отдела полиции № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга раскрыли грабеж, совершенный в отношении водителя такси, приехавшего на вызов. По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель 2004 года рождения, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». С него взяли обязательство о явке.

Напомним, ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции по горячим следам задержали 33-летнего мужчину, который также ограбил таксиста. Злоумышленником оказался ранее судимый за хранение наркотиков и кражу уралец. На него также завели уголовное дело по статье «Грабеж».

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