В ЕТК объяснили, почему на проспекте Космонавтов образовалась лужа с горячей водой

Воду на улицу сливают из-за ремонта теплотрассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы заметили, что проспект Космонавтов в районе девятого дома заливает горячей водой. В Екатеринбургской теплосетевой компании, контролирующей ремонт теплотрасс, объяснили, в чем дело.

- По данному адресу закончилась масштабная реконструкция изношенного участка теплотрассы. Проложена новая труба в современной изоляции, сроком службы до 50 лет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЕТК. - Чтобы провести стыковку с новым участком необходимо опорожнить трассу. К сожалению, другой возможности обеспечить дренаж нет, и приходится сливать воду на улицу. Представители подрядной организации уверяют, что следят за процессом.

Также там отметили, что нет ничего особенного в том, что ремонт теплотрассы заканчивают сейчас - летняя ремонтная кампания длится с мая по сентябрь.

- Учитывая сложность инфраструктуры и необходимый процесс согласований, масштабный проект восстановления сетей невозможно завершить за лето. Мы работали все три летних месяца и сейчас продолжаем, чтобы зимой город был в тепле и с водой, - добавили в пресс-службе.