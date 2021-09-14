В акваторию Нижнетагильского городского пруда выпустили 21 тысячу мальков сазана

Такие меры могут привести к тому, что показатели качества воды станут лучше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнетагильский городской пруд, чтобы восстановить водную экосистему акватории, выпустили почти 21 тысячу мальков сазана, каждая рыбка весит не менее 20 граммов. Сейчас идет активное строительство второй очереди набережной, именно в рамках этого мероприятия и проходит зарыбление.

- Это наша обязанность по контракту «Тагильская лагуна-2». Мы работаем в акватории пруда. Поэтому проводим данные мероприятия. Стоимость порядка 900 тысяч рублей – рассказал пресс-службе мэрии Нижнего Тагила директор МУП «Тагилдорстрой».

Известно, что рыбу привезли из Зеленоборского питомника. Такие мероприятия необходимы для оздоровления пруда и восстановления рыбного фонда водоема. Такие меры могут привести к тому, что показатели качества воды станут лучше. Постепенно будут увеличиваться и рыбные запасы, которых сейчас не хватает.