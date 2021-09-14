Павел Креков объяснил высокую смертность от коронавируса в Свердловской области

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 498 новых случаев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области день ото дня растет число летальных исходов от заболевания коронавирусом. Только за последние сутки от COVID-19 скончались 36 уральцев. Заместитель губернатора Павел Креков объяснил, с чем связана эта тенденция.

- Чем дольше идет так называемое плато, в его финале смертность, как правило, возрастает. Это связано с тем, что этот штамм более тяжелый, чем предыдущие, и мы не можем предполагать, какие штаммы будут преобладать в дальнейшем, - заявил Павел Креков.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 498 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 100 – приходится на уральскую столицу. Общее число заболевших коронавирусом граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 130 715 человек.