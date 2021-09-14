В Академическом мужчина попытался зарезать возлюбленную: нанес не меньше 20 ударов

СК завел на мужчину уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на мужчину завели уголовное дело о попытке убийства своей гражданской жены.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, 35-летний мужчина нанес множество ударов ножом своей сожительнице.

- Бил в область головы и бедра. Нанес не меньше 20 ударов, - уточнил наш собеседник.

Но женщине удалось выжить. Она позвонила в полицию и рассказала, что ее удерживают в квартире по адресу Евгения Савкова,8. Приехавшие силовики освободили женщину, а медики оказали ей первую помощь. Пострадавшая при этом отказалась от госпитализации.

ЧП произошло еще в конце апреля. Но уже в мае женщине пришлось обратиться в больницу, так как раны на ее теле начали гноиться. В конце августа результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что 38-летняя женщина получила вред для здоровья средней тяжести.

- 13 сентября Следственным комитетом на мужчину было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - рассказал инсайдер «КП».

В прошлом обвиняемый уже был судим за кражу.

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