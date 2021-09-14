Под Екатеринбургом перевернулась фура, перевозившая углекислый газ

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Под Екатеринбургом на 10 километре Серовского тракта перевернулась фура, которая перевозила углекислый газ. Известно, что 58-летний водитель вез опасный груз из уральской столицы в Челябинск.

- ДТП произошло около 16:30 по местному времени. Известно, что авария произошла из-за того, что водитель DAF не справился с управлением, поэтому он и съехал в кювет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что водительский стаж мужчины составляет 41 год, из них 16 он занимается перевозкой опасных грузов. В аварии он не пострадал, сотрудники МЧС уточнили, что большой утечки не произошло, опасности для природы и людей нет.