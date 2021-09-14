Прокуратура проверит информацию о тараканах на кухне в уральском детском саду

Специалисты обратят внимание на дезинфекцию помещений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области проверит информацию о том, что кухню в детском саду в Березовском городском округе заполонили тараканы. Об этом сообщает само ведомство.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства, - говорится в сообщении.

Проверять будут детский сад № 30 в поселке Сарапулка. Специалисты будут оценивать частоту и качество уборки в детском саду. Кроме того, они обратят внимание на дезинфекцию помещений. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

В июне 2021 года один из покупателей в продуктовом магазине на Уралмаше раскидал тараканов. Насекомые расползлись по фруктам и овощам. Продукцию пришлось собирать и утилизировать.