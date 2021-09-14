В Екатеринбурге мужчина отсудил больше 60 тысяч за утонувший в луже автомобиль

Суд решил, что мужчина сам допустил оплошность, заехав в лужу, однако частично удовлетворил иск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина отсудил больше 60 тысяч с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» за утонувший в луже автомобиль. Инцидент с Павлом и его автомобилем произошел в августе прошлого года, когда он ехал по улице Блюхера в сторону Егоршинского подхода.

- В этот день в Екатеринбурге был сильный дождь. В районе дома 88А/1 по улице Блюхера образовалась большая лужа, но увидев, что автомобили через нее проезжают, Павел решить не менять маршрут движения и также проехать через поток воды. Однако его машина заглохла, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Автомобиль Павла получил механические повреждения для устранения которых ему пришлось заплатить 49 150 рублей. Кроме того, он оплатил услуги специалиста, эвакуатор, за мойку машины и автозапчасти. Общая сумма убытков составила 66 719 рублей.

В ГИБДД установили, что на участке дороги, где утонула машина, не работала ливневая канализация. Поэтому Павел подал иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с просьбой взыскать с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» и администрации Екатеринбурга ту сумму, которую ему пришлось потратить, а также расходы по оплате услуг представителя, нотариальные услуги и госпошлины.

Суд решил, что мужчина сам допустил оплошность, заехав в лужу, однако частично удовлетворил иск и взыскал с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» 60 144 рубля. Представители учреждения пытались обжаловать это решение в областном суде, но там решили, что наличие в день происшествия ливней не является достаточным основанием для освобождения ответчика от ответственности за ненадлежащее состояние ливневой канализации и оставили решение суда первой инстанции без изменений.