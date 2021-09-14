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Недвижимость14 сентября 2021 13:11

В квартирах жителей горевшего дома на Мичурина появилась черная плесень

В ночь на 27 августа здесь произошел пожар
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Жители укрыли кровлю рекламными щитами. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Жители укрыли кровлю рекламными щитами. Фото: ИА "Уральский меридиан"

В ночь на 27 августа 2021 года в пятиэтажном доме №98 по улице Мичурина произошел пожар, в результате которого здесь полностью сгорела кровля.

После этого погорельцам предложили на время переселиться в маневренный фонд, но люди отказались покидать свои квартиры. Крышу временно застелили рекламными полотнами, которые не уберегают дом от проникновения влаги.

Когда в начале сентября в Екатеринбург пришли дожди, в квартирах жильцов горевшего дома стала появляться черная плесень. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Черную плесень обнаружили, когда отодвинули мебель от стен, она полезна во многих местах, - говорят местные жители.

Управляющая компания намерена починить кровлю дома до конца 2021 года.